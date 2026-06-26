روبيو: الولايات المتحدة ستواصل انخراطها الكامل وستخصص موارد كبيرة لدعم تنفيذ هذا الإطار بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة

روبيو: تؤكد الولايات المتحدة أيضًا التزامها بمواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيادة الدولة بصورة أكثر فاعلية على كامل الأراضي اللبنانية

روبيو: تؤكد الولايات المتحدة أيضًا التزامها بمواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيادة الدولة بصورة أكثر فاعلية على كامل الأراضي اللبنانية

روبيو: تشيد الولايات المتحدة بالشجاعة التي أبدتها الحكومتان صاحبتا السيادة في اتخاذ هذه الخطوة الهادفة إلى كسر دائرة العنف بصورة نهائية