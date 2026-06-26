روبيو: تعتزم الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا لإسرائيل ولبنان ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها

روبيو: إن وزارة الحرب مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار استنادًا إلى الصلاحيات والاعتمادات المالية القائمة دعمًا لرؤية الرئيس الرامية إلى تحقيق سلام دائم في لبنان

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