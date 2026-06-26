أكسيوس: الجيش الأميركي نفذ غارات في منطقة مضيق هرمز

رويترز نقلا عن فوكس نيوز: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية "مستمرة" الآن

رويترز نقلا عن فوكس نيوز: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية "مستمرة" الآن

روبيو: تعتزم الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا لإسرائيل ولبنان ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها