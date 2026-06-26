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بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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الحرس الثوري الإيراني: الرد على الهجوم الأميركي سيكون سريعا وحاسما
خبر عاجل
2026-06-26 | 17:20
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الحرس الثوري الإيراني: الرد على الهجوم الأميركي سيكون سريعا وحاسما
خبر عاجل
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التالي
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سي.إن.إن نقلا عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية في إيران انتهت حاليا
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الحرس الثوري الإيراني: الرد على الهجوم الأميركي سيكون سريعا وحاسما
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الحرس الثوري الإيراني: الرد على الهجوم الأميركي سيكون سريعا وحاسما
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رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ترامب لم يبد أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار و"الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيعقبه "تراجع وندم" من الجانب الأميركي
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17:55
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ترامب لم يبد أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار و"الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيعقبه "تراجع وندم" من الجانب الأميركي
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17:21
سي.إن.إن نقلا عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية في إيران انتهت حاليا
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17:21
سي.إن.إن نقلا عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية في إيران انتهت حاليا
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17:20
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يقول إن القوات الأميركية هاجمت جزيرة سيريك وإيران تصدت للهجوم
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17:20
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يقول إن القوات الأميركية هاجمت جزيرة سيريك وإيران تصدت للهجوم
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16:58
رويترز نقلا عن فوكس نيوز: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية "مستمرة" الآن
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رويترز نقلا عن فوكس نيوز: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية "مستمرة" الآن
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خبر عاجل
15:05
عون: الشكر يبقى واجباً لجميع اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقسى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضاً وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات شعباً واحداً تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبداً
خبر عاجل
15:05
عون: الشكر يبقى واجباً لجميع اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقسى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضاً وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات شعباً واحداً تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبداً
0
خبر عاجل
15:06
عون: اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو اول الطريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى ارضهم المحررة كاملة والى بيوتهم المعمرة حتماً والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحراراً كراماً مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على ارضها وشعبها
خبر عاجل
15:06
عون: اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو اول الطريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى ارضهم المحررة كاملة والى بيوتهم المعمرة حتماً والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحراراً كراماً مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على ارضها وشعبها
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أخبار لبنان
2026-04-11
فضل الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "خرق فاضح" للدستور اللبنانيّ
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2026-04-11
فضل الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "خرق فاضح" للدستور اللبنانيّ
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15:08
السفارة اللبنانية في واشنطن: تم اليوم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأميركي في خطوة تُعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان
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15:08
السفارة اللبنانية في واشنطن: تم اليوم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأميركي في خطوة تُعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان
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