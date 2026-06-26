سي.إن.إن نقلا عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية في إيران انتهت حاليا

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رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ترامب لم يبد أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار و"الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيعقبه "تراجع وندم" من الجانب الأميركي