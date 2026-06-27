معلومات الـLBCI: اتصال إيجابيّ جدًا جرى بين الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون ونظيره الأميركيّ دونالد ترامب منذ قليل وترامب ختمه بالقول: “أراك قريبًا"

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