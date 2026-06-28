الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران

أعلن الجيش الأميركي أنه شن ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران، وفق ما أفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية.



وذكر البيان أن الجيش الأميركي شن "ضربات إضافية استهدفت مواقع متعددة في إيران يوم 27 حزيران"، كاشفا أن الضربات طالت "البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة وقدرات زرع الألغام البحرية".



وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة كيكو التي كانت "ترفع علم بنما وتبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عدة في منطقتي سيريك وقشم في جنوب البلاد.



وكانت الولايات المتحدة قد شنت الجمعة أولى ضرباتها على إيران منذ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في 17 حزيران تنص على وقف إطلاق النار وتمهد لمرحلة مفاوضات من أجل سلام دائم. وردا على ذلك، أعلنت طهران أنها هاجمت أهدافا أميركية في الخليج.



وأكدت "سنتكوم" أن "حركة عبور السفن التجارية مستمرة عبر مضيق هرمز، بينما تظل القوات الأميركية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية".