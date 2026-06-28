الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجوم أميركي
خبر عاجل
2026-06-27 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجوم أميركي
أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق".
وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه استهدف "ثماني مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، وتم تدميرها".
وقال: "أي عدوان جديد تحت أي ذريعة حتى لو كان على أهداف غير مهمة سيقابل برد ساحق".
أخبار دولية
خبر عاجل
الحرس الثوري الإيراني
ضربات
الكويت
البحرين
هجوم أميركي
ترامب يحذر: إيران "ستزول من الوجود" إذا اضطررنا الى إكمال المهمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-03
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على الكويت
أخبار دولية
2026-06-03
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على الكويت
0
خبر عاجل
2026-06-06
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الأميركية على مواقع إيرانية في الخليج
خبر عاجل
2026-06-06
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الأميركية على مواقع إيرانية في الخليج
0
آخر الأخبار
2026-04-06
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوريّ اللواء مجيد خادمي فجرًا في هجوم أميركيّ صهيونيّ
آخر الأخبار
2026-04-06
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوريّ اللواء مجيد خادمي فجرًا في هجوم أميركيّ صهيونيّ
0
أخبار دولية
2026-04-21
الحرس الثوري الإيراني يهدّد باستهداف إنتاج النفط في دول الخليج إذا شُنّ هجوم من أراضيها
أخبار دولية
2026-04-21
الحرس الثوري الإيراني يهدّد باستهداف إنتاج النفط في دول الخليج إذا شُنّ هجوم من أراضيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
23:33
ترامب يحذر: إيران "ستزول من الوجود" إذا اضطررنا الى إكمال المهمة
خبر عاجل
23:33
ترامب يحذر: إيران "ستزول من الوجود" إذا اضطررنا الى إكمال المهمة
0
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
0
خبر عاجل
16:28
معلومات الـLBCI: اتصال إيجابيّ جدًا جرى بين الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون ونظيره الأميركيّ دونالد ترامب منذ قليل وترامب ختمه بالقول: “أراك قريبًا"
خبر عاجل
16:28
معلومات الـLBCI: اتصال إيجابيّ جدًا جرى بين الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون ونظيره الأميركيّ دونالد ترامب منذ قليل وترامب ختمه بالقول: “أراك قريبًا"
0
خبر عاجل
14:09
المنطقتان التجريبيتان هما فرون وزوطر الغربية ومحيطهما
خبر عاجل
14:09
المنطقتان التجريبيتان هما فرون وزوطر الغربية ومحيطهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:47
مسؤول أميركي لرويترز: لم ترد أنباء عن إصابات بين الأميركيين أو حدوث آثار جسيمة أو أضرار في المواقع الأميركية بالمنطقة حتى الآن
آخر الأخبار
23:47
مسؤول أميركي لرويترز: لم ترد أنباء عن إصابات بين الأميركيين أو حدوث آثار جسيمة أو أضرار في المواقع الأميركية بالمنطقة حتى الآن
0
أخبار دولية
23:48
ترامب يرشّح شرطيا سابقا لرئاسة جهاز الهجرة والجمارك الأميركية
أخبار دولية
23:48
ترامب يرشّح شرطيا سابقا لرئاسة جهاز الهجرة والجمارك الأميركية
0
اقتصاد
2026-03-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-03-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
23:58
قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري: القواعد الأميركية في المنطقة سترى "جحيما" في هذه الأيام
آخر الأخبار
23:58
قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري: القواعد الأميركية في المنطقة سترى "جحيما" في هذه الأيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يفسّر اتفاق الإطار مع لبنان: بقاء في المنطقة الأمنية وتأكيد استمرار العمليات العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يفسّر اتفاق الإطار مع لبنان: بقاء في المنطقة الأمنية وتأكيد استمرار العمليات العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأميركا… بين البنود الأمنية ومسار التنفيذ التدريجي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأميركا… بين البنود الأمنية ومسار التنفيذ التدريجي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:51
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...
خبر عاجل
06:51
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...
2
أخبار لبنان
06:53
بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية
أخبار لبنان
06:53
بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية
3
منوعات
07:22
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
منوعات
07:22
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
4
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
5
خبر عاجل
06:51
بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"
خبر عاجل
06:51
بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"
6
آخر الأخبار
08:16
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
آخر الأخبار
08:16
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
7
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
8
أمن وقضاء
05:10
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار
أمن وقضاء
05:10
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More