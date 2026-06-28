الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجوم أميركي

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق".



وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه استهدف "ثماني مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، وتم تدميرها".



وقال: "أي عدوان جديد تحت أي ذريعة حتى لو كان على أهداف غير مهمة سيقابل برد ساحق".