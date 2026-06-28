ترامب يحذر: إيران "ستزول من الوجود" إذا اضطررنا الى إكمال المهمة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران "ستزول من الوجود" في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "الطائرات الأميركية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع رادار ساحلية، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجددا".وأضاف: "قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنُضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير، عسكريا. وإذا ما حدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستزول من الوجود".