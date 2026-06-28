قاليباف في اتصال مع بري: تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأميركا ولبنان

قاليباف في اتصال مع بري: إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم وهدفنا إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني ونتابع ذلك بجدية

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