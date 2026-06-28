التلفزيون الإيراني: قاليباف وبري أكدا ضرورة اجتماع وحدة مراقبة النزاع في أقرب وقت لمتابعة إنهاء الحرب بلبنان

الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب

الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب

قاليباف في اتصال مع بري: تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأميركا ولبنان