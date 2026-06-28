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o
البقاع
27
o
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25
o
الشمال
26
o
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كسروان
25
o
متن
25
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وول ستريت جورنال عن مصادر: توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال
خبر عاجل
2026-06-28 | 12:26
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وول ستريت جورنال عن مصادر: توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال
خبر عاجل
ستريت
جورنال
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واشنطن
وطهران
سويسرا
القتال
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