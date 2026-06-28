الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، تناولا فيه تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب اللبناني وخرقها للبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والتي تؤكد فيه على وجوب إنهاء الحرب في كل الجبهات وضمناً لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليا منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق وخلال فترة الستين يوما، بما يحقق للبنان تحرير أرضه والحفاظ على سيادته وعلى قراره الوطني المستقل دون أي تنازل.

وقد أكد قاليباف للرئيس بري حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تشارك فيها ايران والولايات المتحدة الاميركية ولبنان يجب أن تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان .

بدوره، جدد الرئيس بري الشكر لقاليباف وللجمهورية الإسلامية الإيرانية كما سائر الدول الشقيقة والصديقة وقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير ارضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم .