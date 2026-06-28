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القناة 13 الإسرائيلية: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان وكذلك الحدّ من هدم المنازل داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية

خبر عاجل
2026-06-28 | 15:54
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القناة 13 الإسرائيلية: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان وكذلك الحدّ من هدم المنازل داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية
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القناة 13 الإسرائيلية: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان وكذلك الحدّ من هدم المنازل داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية

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