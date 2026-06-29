وليد جنبلاط: اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف

على سبيل التذكير فان اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وقد ذكره خطاب القسم واكد عليه البيان والوزاري إلا ان كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتأت إغفاله ان لم نقل حذفه #الهدنة pic.twitter.com/1gduSSBxXO
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 29, 2026
على سبيل التذكير فان اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وقد ذكره خطاب القسم واكد عليه البيان والوزاري إلا ان كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتأت إغفاله ان لم نقل حذفه #الهدنة pic.twitter.com/1gduSSBxXO