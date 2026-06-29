وليد جنبلاط: اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "إكس": "على سبيل التذكير فإن اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وقد ذكره خطاب القسم وأكد عليه البيان والوزاري إلا أن كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتأت إغفاله ان لم نقل حذفه".