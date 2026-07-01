الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابًا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل

خبر عاجل
2026-07-01 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
نتنياهو: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابًا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
نتنياهو: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابًا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل

خبر عاجل

إيران

حاولت

علينا

انسحابًا

لبنان

LBCI التالي
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
قاليباف: إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري ولن تساوم أبدا على حقوقها في مضيق هرمز
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:51

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

LBCI
آخر الأخبار
08:40

ترامب في شأن إيران: تجرى اجتماعات جيدة جدًا ونمضي في المحادثات بشكل جيدًا جدًا

LBCI
خبر عاجل
08:38

ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان الساعة الـ8:45 مساء

LBCI
أخبار لبنان
08:27

محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:51

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

LBCI
خبر عاجل
08:38

ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان الساعة الـ8:45 مساء

LBCI
خبر عاجل
08:18

الرئيس عون: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا

LBCI
خبر عاجل
08:17

الرئيس عون: يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01

على وقع التوترات في المنطقة... إجراءات احترازية في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
آخر الأخبار
02:33

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه سيارة قرب نبع إبل السقي

LBCI
آخر الأخبار
02:33

معهد رسمي: أكثر من ألف حالة وفاة في إسبانيا يمكن ربطها بموجة الحر في حزيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-04

فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين النيابة والوزارة أختار أن أبقى نائبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"

LBCI
آخر الأخبار
06:00

قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:56

فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر

LBCI
آخر الأخبار
05:54

الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:11

سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش

LBCI
حال الطقس
13:45

صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:25

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
14:09

الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا

LBCI
أخبار لبنان
14:33

دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟

LBCI
صحف اليوم
00:08

مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان

LBCI
أمن وقضاء
12:13

مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
12:04

نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More