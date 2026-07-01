مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز

الرئيس عون: أنوّه بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة: جميعنا متفقون على ان الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان

الرئيس عون: أنوّه بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة: جميعنا متفقون على ان الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان

نتنياهو: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابًا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل