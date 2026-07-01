الرئيس عون: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا

ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان الساعة الـ8:45 مساء

ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان الساعة الـ8:45 مساء

الرئيس عون: يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى