مسيرة اسرائيلية اغارت مجددا على النبطية الفوقا

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وكالة نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران