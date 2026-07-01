اليونيفيل: نواجه قيودا تحد من حرية حركتنا في لبنان بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

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