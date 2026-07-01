ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصّة مع ألبير كوستانيان بعد قليل مباشرةً على الـLBCI

رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI: عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ

رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI: عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ

وكالة نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران