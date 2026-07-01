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o
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o
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o
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o
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o
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رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI: عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ
خبر عاجل
2026-07-01 | 13:48
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رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI: عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ
خبر عاجل
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سلام للـLBCI: نحن نتكلم عن اطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها وهدفه الوصول الى اتفاق وهو ليس اتفاقية او معاهدة
ترقبوا رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصّة مع ألبير كوستانيان بعد قليل مباشرةً على الـLBCI
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