سلام للـLBCI: اذا فهمنا ان هذا "اطار" يحدد مسار المفاوضات فمسألة الانسحاب تتم بحسب جدول زمني وأولوية عملنا وضع جدول زمني في الجولات المقبلة من المفاوضات

سلام ردًا على وليد جنبلاط للـLBCI: أفهم هاجسه و"اتفاقية الهدنة" مرجع أساسي والذي بقي منها مبادئ قامت عليها وحتى تُصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها

سلام ردًا على وليد جنبلاط للـLBCI: أفهم هاجسه و"اتفاقية الهدنة" مرجع أساسي والذي بقي منها مبادئ قامت عليها وحتى تُصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها

سلام للـLBCI: اريد ان اتوجه الى اهل الجنوب ..ما هو الفارق بين اعادة الانتشار الى خارج الاراضي اللبنانية والانسحاب؟ والاطار ينص على الانتشار خارج الاراضي وعُرّفت ب"ال التعريف" أي كلّ الاراضي وهذا يعني انسحاب