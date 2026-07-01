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سلام للـLBCI: هناك مسار اسلام اباد وعملية وقف اطلاق النار وهنا السؤال "من يوقف اطلاق النار؟" ليس لبنان بل من يطلقه اي حزب الله والحرس الثوري بحسب بياناتهم والذي يجب ان يوقف اطلاق النار هو هذا الطرف ولست أنا
خبر عاجل
2026-07-01 | 14:20
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سلام للـLBCI: هناك مسار اسلام اباد وعملية وقف اطلاق النار وهنا السؤال "من يوقف اطلاق النار؟" ليس لبنان بل من يطلقه اي حزب الله والحرس الثوري بحسب بياناتهم والذي يجب ان يوقف اطلاق النار هو هذا الطرف ولست أنا
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سلام للـLBCI: طبعًا اشكر ايران والولايات المتحدة وباكستان على تضمين لبنان في وقف اطلاق النار
سلام للـLBCI: الاطراف التي تطلق النار هي من توقف النار ومن اليوم الاول اتصلت برئيس وزراء باكستان وطلبت منه العمل لوقف اطلاق النار وحيينا الاتفاق حينها وكنت اول من رحبت بمسار اسلام اباد لوقف النار
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