سلام للـLBCI: نحن نريد أن يكون كل سلاح على الأراضي اللبنانية بأمرة الجيش اللبناني أي دولة فيها جيشان؟

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سلام للـLBCI: في 5 آب الماضي اجتمعت الحكومة وطلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وأعدّ الجيش الخطة وعرضها على مجلس الوزراء ورحّبنا بها وبدأ تطبيق المرحلة الأولى وتبدّلت الأمور على الأرض والآن نحن بحاجة إلى تحديث