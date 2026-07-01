سلام للـLBCI: في 5 آب الماضي اجتمعت الحكومة وطلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وأعدّ الجيش الخطة وعرضها على مجلس الوزراء ورحّبنا بها وبدأ تطبيق المرحلة الأولى وتبدّلت الأمور على الأرض والآن نحن بحاجة إلى تحديث

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سلام للـLBCI: لا نسعى الى الصدام مع حزب الله واكثر من ذلك علينا ان نسعى الى الحؤول دون الصدام المسلح معه ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الاهلية ولن نتراجع عن حصر السلاح