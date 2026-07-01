سلام للـLBCI: فوّتْنا فرصاً كثيرة ولا وقت لتفويت المزيد من الفرص

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سلام للـLBCI: نحن منذ أسابيع نعمل على إعداد عودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم في الجنوب وفي كل المجالات المتعلقة بالبنى التحتية ولدينا خطط لكل منطقة