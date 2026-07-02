الشيباني من عين التينة: اليوم لا يوجد موعد للقاء مع حزب الله بحسب جدول اللقاءات لكن اذا اقتضت مصلحة البلدين في المستقبل فنحن منفتحون على ذلك

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