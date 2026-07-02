جنبلاط بعد لقاء الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاستراتيجية

الشيباني من بيت الكتائب: سوريا الجديدة تنظر الى لبنان كشريك واذا هناك مشكلة نتحدث بها بشكل مشترك

الشيباني من بيت الكتائب: سوريا الجديدة تنظر الى لبنان كشريك واذا هناك مشكلة نتحدث بها بشكل مشترك

وزير الخارجية السوري أسعد شيباني: موقف سوريا ثابت ورافض للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وموضوع اتفاق الاطار هو مسألة داخلية تحدده المصلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية مسؤولة عنه انما نريد أن يكون جو التفاهمات هادئ يؤدي الى استقرار مستدام للبنان