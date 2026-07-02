الإخبارية السورية: سماع دوي انفجار في دمشق

وزارة الصحة السورية: 4 وفيات و10 إصابات في انفجار شارع النصر بدمشق

وزارة الصحة السورية: 4 وفيات و10 إصابات في انفجار شارع النصر بدمشق

الشيباني من بيت الكتائب: سوريا الجديدة تنظر الى لبنان كشريك واذا هناك مشكلة نتحدث بها بشكل مشترك