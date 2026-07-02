سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت

الخارجيّة الفرنسيّة لـ"الحدث": نشر قوّات دوليّة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل" بطلبٍ منه ودعمًا لجيشه

الخارجيّة الفرنسيّة لـ"الحدث": نشر قوّات دوليّة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل" بطلبٍ منه ودعمًا لجيشه

مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: الجانب السوري ابدى تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية اذ ان حركة امل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا كما ابدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية