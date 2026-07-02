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سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت

خبر عاجل
2026-07-02 | 13:31
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سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت
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سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت

خبر عاجل

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