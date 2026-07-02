مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: الجانب السوري ابدى تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية اذ ان حركة امل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا كما ابدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية

سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت

سماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت

مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: اللقاء كان صريحاً وحبيّاً وشفافاً جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة حيث اكد الرئيس بري على ان سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان