الراعي: لبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟ أو من دون الموارنة أو السنّة وغيرهم

الراعي: نحتاج إلى دعم الدول ليصبح لبنان حياديًا لكن على اللبنانيين أن يرضوا بهذا الحياد والدول المجاورة كذلك

الراعي: نحتاج إلى دعم الدول ليصبح لبنان حياديًا لكن على اللبنانيين أن يرضوا بهذا الحياد والدول المجاورة كذلك

أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل