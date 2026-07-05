الراعي: نحتاج إلى دعم الدول ليصبح لبنان حياديًا لكن على اللبنانيين أن يرضوا بهذا الحياد والدول المجاورة كذلك

الراعي: على الطائفة الشيعية أن لا تشعر بأنها مستهدفة وإنما لها في هذا الوطن مثل غيرها

الراعي: على الطائفة الشيعية أن لا تشعر بأنها مستهدفة وإنما لها في هذا الوطن مثل غيرها

الراعي: لبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟ أو من دون الموارنة أو السنّة وغيرهم