معلومات للـLBCI: تأكدت زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون الى واشنطن في ٢١ تموز

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الرئيس نواف سلام: أصدق التعازي إلى عائلة المربية الراحلة إسبيرانزا غندور وإلى سائر أهالي النبطية والأسرة التربوية فيها بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية مدانة