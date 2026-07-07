الرئيس نواف سلام: أصدق التعازي إلى عائلة المربية الراحلة إسبيرانزا غندور وإلى سائر أهالي النبطية والأسرة التربوية فيها بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية مدانة

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الرئيس نواف سلام: في هذا الظرف الأليم أجدّد تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت