الرئيس نواف سلام: في هذا الظرف الأليم أجدّد تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت

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الرئيس نواف سلام: أولويتنا ستبقى دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة والعمل على إعادة الحياة إلى مدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم العامة