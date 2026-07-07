نتنياهو لسي إن إن: تركيا لديها طموحات عدوانية وليست قوة داعمة للسلام والاستقرار وإذا حصلت تركيا على طائرات إف 35 فستكون هناك أعمال عدوانية

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نتنياهو لسي إن إن: لدي شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران إلا أنني أرى ضرورة منح الرئيس ترامب فرصة وسواء حصل اتفاق أم لا فإنني بالتأكيد لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية