نتنياهو لسي إن إن: لدي شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران إلا أنني أرى ضرورة منح الرئيس ترامب فرصة وسواء حصل اتفاق أم لا فإنني بالتأكيد لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين في فرنسا: سأخوض انتخابات الرئاسة عام 2027 دون سوار إلكتروني

مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين في فرنسا: سأخوض انتخابات الرئاسة عام 2027 دون سوار إلكتروني

نتنياهو لسي إن إن: تركيا لديها طموحات عدوانية وليست قوة داعمة للسلام والاستقرار وإذا حصلت تركيا على طائرات إف 35 فستكون هناك أعمال عدوانية