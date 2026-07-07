وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها

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