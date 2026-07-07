مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين في فرنسا: سأخوض انتخابات الرئاسة عام 2027 دون سوار إلكتروني

وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها

وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها

نتنياهو لسي إن إن: لدي شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران إلا أنني أرى ضرورة منح الرئيس ترامب فرصة وسواء حصل اتفاق أم لا فإنني بالتأكيد لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية