ترامب: لست سعيدا بما يفعله الإيرانيون والأمر لا يتعلق بتغيير النظام لكن لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي وقد نضرب إيران مجددا الليلة

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