ترامب: دمرنا 28 زورقا إيرانيا الليلة الماضية وربما ندمر المزيد من الزوارق هذه الليلة

ترامب: قد نعيد فرض الحصار على إيران مجددا وقد نستولي على جزيرة خرج

ترامب: قد نعيد فرض الحصار على إيران مجددا وقد نستولي على جزيرة خرج

ترامب: لست سعيدا بما يفعله الإيرانيون والأمر لا يتعلق بتغيير النظام لكن لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي وقد نضرب إيران مجددا الليلة