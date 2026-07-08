ترامب: سأمنح الإيرانيين تحذيرا بسيطا بأننا سنضربهم بقوة الليلة

هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة

هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة

ترامب: إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه لكن لا أرغب في ذلك... هؤلاء أشخاص مجانين وكان ينبغي القضاء عليهم منذ 47 سنة