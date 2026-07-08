هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة

أوضح مصدر دبلوماسي للـLBCI أن الولايات المتحدة تعتمد عادةً نهجًا يقضي بإطلاق مسارات التفاوض عبر وزارة الخارجية الأميركية، قبل نقلها إلى عاصمة أوروبية لاستكمال المفاوضات، مشيرا الى أن باريس استضافت المفاوضات المتعلقة بسوريا، فيما احتضنت سويسرا المحادثات الخاصة بإيران.



ولفت الى أنه من هذا المنطلق، اقترحت واشنطن نقل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى روما، نظرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع إيطاليا بلبنان، ولا سيما بالمؤسسة العسكرية اللبنانية.