ترامب عن سوريا: أعتقد أنني سأزيل اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ترامب: سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله

ترامب: سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله

هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة