الرئيس عون خلال استقباله السفير الأميركيّ: لتثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيّد بما ورد في صيغة الاطار

التالي

السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: زيارة الرئيس إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف وتعكس مدى اهتمام ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن