السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: زيارة الرئيس إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف وتعكس مدى اهتمام ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن

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السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى روما مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود