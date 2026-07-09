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السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: زيارة الرئيس إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف وتعكس مدى اهتمام ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن
خبر عاجل
2026-07-09 | 03:26
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السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: زيارة الرئيس إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف وتعكس مدى اهتمام ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن
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السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى روما مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود
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