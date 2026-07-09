الحكومة الأردنية: المملكة تصدت للصواريخ الإيرانية وتؤكد جاهزية قواتها المسلحة للتعامل مع أي تهديد تتعرض له

الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات الأميركية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا ونعدها جرائم حرب وعازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين

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