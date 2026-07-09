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القوات المسلحة الأردنية: أسقطنا 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

خبر عاجل
2026-07-09 | 07:30
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القوات المسلحة الأردنية: أسقطنا 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة
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القوات المسلحة الأردنية: أسقطنا 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

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